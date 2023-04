Powstaje nowy filmowy Street Fighter. Umowa z Legendary ma być gwarancją sukcesu

Poprzednie próby ekranizacji Street Fightera to prawdziwe porażki. Zarówno film z 1994 roku, jak i kolejna próba z 2009 okazały się klapą, gdyż zupełnie nie przypadły do gustu widzom i graczom. Trzeba dodać, że ostatnia próba, czyli Street Fighter: The Legend of Chun-Li ma aktualnie tragiczną ocenę na Rotten Tomatoes i zyskał tam zaledwie 3% pozytywnych głosów.

Jednak lata minęły i sytuacja na rynku filmów na podstawie gier ma się zdecydowanie lepiej. Mortal Kombat z 2021 roku był hitem kasowym, podobnie Uncharted oraz filmy z Soniciem i serial The Last of Us. Można więc uznać, że posiadając prawa do znanej marki i montując dobre widowisko, da się nieźle zarobić.