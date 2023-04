Kangurek Kao powraca po raz kolejny. Tym razem gracze będą skakać po planszy

Gra planszowa na licencji Kangurka Kao – której twórcą jest Wojciech Rzadek – trafi do sprzedaży już 12 maja 2023 roku za sprawą firmy Cenega . Rozgrywka będzie polegać na budowaniu planszy poprzez dokładanie kolejnych kafelków terenu przedstawiających lokacje znane z najnowszej odsłony serii. Następnie gracze będą odwiedzać poszczególne pola i zbierać znajdujące się na nich monety oraz skarby. W pudełku znajdziemy także 110 kart Przeciwników, Wyzwań i Zdobyczy. Nadchodząca planszówka na licencji Kangurka Kao przeznaczona jest dla osób powyżej 7. roku życia, a liczba graczy wynosi od 2 do 4. Pojedyncza rozgrywka ma natomiast trwać około 45 minut.

Wciel się w skocznego Kangurka Kao i przemierzaj abstrakcyjne światy, znane fanom gry video. Buduj planszę, dokładając kolejne kafelki, i skacz po nich, zbierając cenne monety, skarby w skrzyniach oraz karty. Uważaj! Przeciwnicy mogą pokrzyżować ci plany, dlatego dzielnie i sprytnie pokonuj wszelkie przeciwności! Możesz się odegrać dzięki kartom Wyzwań: użyj ich, by zaszkodzić innym graczom, i skok po skoku zbliżaj się do zwycięstwa!

Na koniec przypomnijmy, że reboot serii Kangurek Kao dostępny jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Tate Multimedia, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Kangurka Kao – W podskokach powrót z światów.