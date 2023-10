Powstaje nowy film biograficzny o Martinie Lutherze Kingu Jr. Jego reżyser dużym zaskoczeniem

Universal chce na nowo opowiedzieć historię o życiu Martina Luthera Kinga Jr. Producentem wykonawczym jest Steven Spielberg, a film będzie oparty na książce Jonathana Eiga King: A Life. Chris Rock prowadzi ostatnie rozmowy odnośnie kontraktu dla reżysera.

Chociaż dla wielu z nas wybór Chrisa Rocka na reżysera może być zaskoczeniem, to nie jest on debiutantem. Aktor ma na koncie trzy wcześniejsze filmy: Top Five, I Think I Love My Wife i Head of State Top Five. Jednak nie ma wątpliwości, że film o Kingu będzie dla niego największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze.

W tej chwili nie ma jeszcze żadnych wieści na temat obsady, ale co do jednego możemy być niemal pewni. Will Smith raczej nie zagra głównej roli.