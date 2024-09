James Cameron znalazł kolejny projekt po Avatarze. To historia mężczyzny, który przeżył dwie bomby atomowe

James Cameron już wie, co będzie robił po nakręceniu wszystkich części Avatara. Chociaż piąta odsłona ma zadebiutować w kinach dopiero pod koniec 2031 roku, to siedemdziesięcioletni reżyser wierzy, że uda mu się do tego czasu rozpocząć pracę nad kolejnym swoim wielkim projektem. Cameron nabył prawa do nadchodzącej książki Ghost of Hiroshima autorstwa Charlesa Pellegrino, która zadebiutuje dopiero w sierpniu 2025 roku z okazji osiemdziesięciolecia nuklearnego ataku na Japonię podczas II wojny światowej. Film zatytułowany Last Train From Hiroshima będzie również adaptacją poprzedniej powieści amerykańskiego autora o tym samym tytule, wydanej pierwotnie w 2015 roku.

James Cameron nakręci film o nuklearnym ataku na Japonię

Obie książki z gatunku literatury faktu zostaną zaadaptowane w jeden „bezkompromisowy film kinowy”. Będzie to pierwsza oryginalna produkcja Camerona inna niż Avatar od czasu Titanica z 1997 roku.