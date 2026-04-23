Zaloguj się lub Zarejestruj

Powstaje Escape Academy 2. Uciekanie ze szkoły wchodzi na nowy poziom

Maciej Petryszyn
2026/04/23 20:02
0
0

Czwartkowe ID@Xbox Showcase 2026 przyniosło nam ogłoszenie kolejnej kontynuacji. Takiej w sam raz dla fanów uciekania ze szkoły.

Nadchodzi Escape Academy 2: Back 2 School. Co czeka nas tym razem?

Ucieczka ze szkoły po raz drugi

4 lata temu na rynku ukazało się Escape Academy, które zostało bardzo dobrze przyjęte, a nawet otrzymało kilka branżowych wyróżnień. Narodziny sequela nie są więc żadnym zaskoczeniem. Escape Academy 2: Back 2 School postawi na wyraźnie lepszą od pierwowzoru grafikę, bogatszą w detale. Sama zabawa odbywać się będzie zarówno solo, jak i w kooperacji. Kiedy? Na razie nie wiadomo, gdyż data premiery gry nie została ogłoszona.

Escape Academy 2: Back 2 School to kontynuacja nagradzanego Escape Academy, w które zagrało już ponad 4 miliony graczy!

Witaj w Escape Academy, najważniejszej na świecie tajnej placówce edukacyjnej szkolącej w sztuce ucieczki. Niezależnie od tego, czy jesteś powracającym studentem, czy nowym uczniem – trafiłeś we właściwe miejsce. Escape Academy 2: Back 2 School ewoluuje format escape roomu z pierwszej części w zupełnie nowy GATUNEK: to pierwsza gra typu „open world escape room”, dostępna w zaciszu Twojego własnego domu.

  • CYFROWE ESCAPE ROOMY ZAPROJEKTOWANE PRZEZ MISTRZÓW RZEMIOSŁA

Escape Academy 2: Back 2 School oferuje zupełnie nową kampanię z ręcznie robionymi, najlepszymi w swojej klasie pokojami zagadek, stworzonymi przez nasz zespół weteranów projektowania puzzli. Jednak w przeciwieństwie do prawdziwych escape roomów, zagadki w Escape Academy nie są ograniczone nudnymi przepisami bezpieczeństwa: Sufity z kolcami? Są. Upadki z 30 metrów? Są. I to, co budzi największą grozę… Egzaminy końcowe? Jak najbardziej.
Program nauczania w Akademii jest w równym stopniu zagrażający życiu, co zwariowany – bo czy istnieje lepszy sposób na naukę niż konfrontacja z własną śmiertelnością?

  • EKSPLORUJ TĘTNIĄCY ŻYCIEM KAMPUS

W Escape Academy 2 kampus jest jednym wielkim pokojem zagadek. Między lekcjami możesz odkrywać rozległy, pełen tajemnic hub z ukrytymi przejściami, tajnymi tunelami i niebezpiecznymi pułapkami. Albo po prostu wyluzuj ze znajomymi i poczuj klimat studenckiego życia. W każdym przypadku Akademia stanie się Twoim nowym domem z dala od domu.

  • ZABIERZ KOLEGĘ Z ŁAWKI I UCIEKAJCIE RAZEM W TRYBIE CO-OP (ONLINE LUB LOKALNIE)

Uciekanie z przyjacielem nigdy nie było tak zabawne. Escape Academy 2 wspiera zarówno kooperację online, jak i lokalną na podzielonym ekranie. A dzięki nowemu, opcjonalnemu trybowi bez limitu czasu, studenci o różnym stopniu zaawansowania mogą rozwiązywać zagadki we własnym tempie.

  • ZANURZ SIĘ W ZUPEŁNIE NOWEJ NARRACJI

Nowa historia w Escape Academy 2 ma coś dla każdego! Odkryjesz mroczną tajemnicę związaną z założeniem szkoły, co doprowadzi do szokujących rewelacji na temat samej natury Akademii. Nawiąż relacje z nowymi nauczycielami i znajomymi twarzami z pierwszej części dzięki rozszerzonemu programowi nauczania, oferującemu wątki fabularne oparte na postaciach oraz poboczne zadania wypełnione łamigłówkami!

  • POWRÓT DO SZKOŁY!

W kontynuacji przebudowaliśmy wygląd Escape Academy, wprowadzając nowe otoczenia, mnóstwo detali, a nawet stylowe nowe stroje dla profesorów i uczniów. Do tego powraca genialny DJ Doseone z nową dawką świeżych beatów idealnych do nauki i relaksu. Całkowicie nowa ścieżka dźwiękowa stanowi idealne tło audio dla Twoich zmagań z zagadkami.

Na co więc czekasz? Czas wrócić do szkoły!

GramTV przedstawia:

Tagi:

News
Escape Academy
Coin Crew Games
Escape Academy 2: Back 2 School
Escape Academy 2
iam8bit Presents
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112