Powstaje Escape Academy 2. Uciekanie ze szkoły wchodzi na nowy poziom

Escape Academy 2: Back 2 School to kontynuacja nagradzanego Escape Academy, w które zagrało już ponad 4 miliony graczy!

Witaj w Escape Academy, najważniejszej na świecie tajnej placówce edukacyjnej szkolącej w sztuce ucieczki. Niezależnie od tego, czy jesteś powracającym studentem, czy nowym uczniem – trafiłeś we właściwe miejsce. Escape Academy 2: Back 2 School ewoluuje format escape roomu z pierwszej części w zupełnie nowy GATUNEK: to pierwsza gra typu „open world escape room”, dostępna w zaciszu Twojego własnego domu.

CYFROWE ESCAPE ROOMY ZAPROJEKTOWANE PRZEZ MISTRZÓW RZEMIOSŁA

Escape Academy 2: Back 2 School oferuje zupełnie nową kampanię z ręcznie robionymi, najlepszymi w swojej klasie pokojami zagadek, stworzonymi przez nasz zespół weteranów projektowania puzzli. Jednak w przeciwieństwie do prawdziwych escape roomów, zagadki w Escape Academy nie są ograniczone nudnymi przepisami bezpieczeństwa: Sufity z kolcami? Są. Upadki z 30 metrów? Są. I to, co budzi największą grozę… Egzaminy końcowe? Jak najbardziej.

Program nauczania w Akademii jest w równym stopniu zagrażający życiu, co zwariowany – bo czy istnieje lepszy sposób na naukę niż konfrontacja z własną śmiertelnością?

EKSPLORUJ TĘTNIĄCY ŻYCIEM KAMPUS

W Escape Academy 2 kampus jest jednym wielkim pokojem zagadek. Między lekcjami możesz odkrywać rozległy, pełen tajemnic hub z ukrytymi przejściami, tajnymi tunelami i niebezpiecznymi pułapkami. Albo po prostu wyluzuj ze znajomymi i poczuj klimat studenckiego życia. W każdym przypadku Akademia stanie się Twoim nowym domem z dala od domu.

ZABIERZ KOLEGĘ Z ŁAWKI I UCIEKAJCIE RAZEM W TRYBIE CO-OP (ONLINE LUB LOKALNIE)

Uciekanie z przyjacielem nigdy nie było tak zabawne. Escape Academy 2 wspiera zarówno kooperację online, jak i lokalną na podzielonym ekranie. A dzięki nowemu, opcjonalnemu trybowi bez limitu czasu, studenci o różnym stopniu zaawansowania mogą rozwiązywać zagadki we własnym tempie.

ZANURZ SIĘ W ZUPEŁNIE NOWEJ NARRACJI

Nowa historia w Escape Academy 2 ma coś dla każdego! Odkryjesz mroczną tajemnicę związaną z założeniem szkoły, co doprowadzi do szokujących rewelacji na temat samej natury Akademii. Nawiąż relacje z nowymi nauczycielami i znajomymi twarzami z pierwszej części dzięki rozszerzonemu programowi nauczania, oferującemu wątki fabularne oparte na postaciach oraz poboczne zadania wypełnione łamigłówkami!

POWRÓT DO SZKOŁY!

W kontynuacji przebudowaliśmy wygląd Escape Academy, wprowadzając nowe otoczenia, mnóstwo detali, a nawet stylowe nowe stroje dla profesorów i uczniów. Do tego powraca genialny DJ Doseone z nową dawką świeżych beatów idealnych do nauki i relaksu. Całkowicie nowa ścieżka dźwiękowa stanowi idealne tło audio dla Twoich zmagań z zagadkami.

Na co więc czekasz? Czas wrócić do szkoły!