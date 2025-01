Kolejna darmowa gra od Epic Games Store. Nowy prezent dla graczy (Aktualizacja)

Aktualizacja: Darmowe Escape Academy jest już dostępne do odebrania. Z kolei za tydzień w prezencie od Epic Games Store otrzymamy grę Behind the Frame: The Finest Scenery.

Oryginalna wiadomość: Epic Games Store kontynuuje w 2025 roku swój program rozdawania gier za darmo. Już w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy pierwszy prezent, który nie był powiązany w rozpoczętym w ubiegłym roku świątecznym rozdawnictwem. Właśnie dzisiaj możemy odebrać kolejną grę w ramach prezentu, którą jest Escape Academy. Produkcja studia Coin Crew Games została wydana w wakacje 2022 roku, zdobywając uznanie graczy. To skierowana głównie do wielu graczy, ale samotny gracz również będzie mógł się przy niej dobrze bawić, łamigłówkowa produkcja, w której zadaniem jest uciec z escape roomów, rozwiązując szereg zagadek. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.

Witamy w Escape Academy, czyli szkole, w której obiecujący studenci ćwiczą, aby zostać mistrzami escape roomów. Spróbuj sił w kilkunastu pokojach drobiazgowo zaprojektowanych przez ekspertów od PRAWDZIWYCH escape roomów. Doświadcz bogactwa Escape Academy na własną rękę LUB w trybie współpracy dwóch graczy, dostępnym lokalnie, na dzielonym ekranie, lub przez internet. Odkryj kampus Escape Academy i zapoznaj się z barwnymi postaciami wykładowców. Każdy z nich jest mistrzem ucieczki, a niektórzy skrywają pewne tajemnice… W grze usłyszysz muzykę oraz odgłosy autorstwa jedynego w swoim rodzaju doseone (Gang Beasts, SLUDGE LIFE, Disc Room i Enter the Gungeon).

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o darmowej grze z poprzedniego tygodnia. W Epic Games Store wciąż można odebrać w ramach prezentu grę Turmoil. Warto się jednak pospieszyć, gdyż oferta trwa tylko do dzisiaj, do godziny 17:00.