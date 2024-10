Powrót mistrzów. Zobacz plakat nowego Karate Kid

W filmie spotkają dwaj liderzy poprzednich odsłon Karate Kid – serii głównej i remaku. Na ekranie zobaczymy Ralpha Macchio z oryginalnych filmów i serialu Cobra Kai oraz Jackie Chana z wersji Karate Kid z 2010 roku. W filmie wystąpią także: Ben Fong, Joshua Jackson, Ming-Na Wen, Shaunette Renée-Wilson oraz Aramis Knight. Plakat daje okazję do tego, by po raz pierwszy zobaczyć Bena Fonga, który tym razem przejął rolę ucznia.

Fabuła nowego filmu z serii Karate Kid nie została ujawniona. Scenariusz napisał Rob Lieber (Piotruś Królik), a reżyserią zajął się Jonathan Entwistle, znany z seriali The End of the F***ing World i To nie jest OK. Jak już sugerowałem wcześniej, nie wiadomo w jaki sposób do budowania nowego filmu przydał się serial Cobra Kai. W przypadku linii fabularnej filmów z udziałem Macchio nie jest pewne, na ile rozwój jego postaci znany z serialu Cobra Kai (finał już w przyszłym roku) będzie miał wpływ na fabułę nowego widowiska. Całkiem możliwe, że twórcy mogą zrobić z tego jedno uniwersum.