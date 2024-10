Znamy tytuł i szczegóły nowego Karate Kid. Będzie dwóch mistrzów?

Już od dłuższego czasu wiadomo, że powstaje nowe Karate Kid. Informowaliśmy o tym wcześniej. Premiera filmu miała odbyć się jeszcze w tym roku, ale została przesunięta na rok 2025. Teraz zademonstrowano oficjalne logo projektu ujawniające tytuł filmu. Potwierdzono też to, co wiedzieliśmy wcześniej – nowy film połączy bohaterów dwóch odsłon Karate Kid.

Ujawniono tytuł nowego Karate Kid

Nowy film będzie nosił tytuł Karate Kid: Legends. Ma to związek z tym, że w filmie ma pojawić się aż dwóch mistrzów sztuk walk. W filmie spotkają dwaj liderzy poprzednich odsłon Karate Kid – serii głównej i remaku. Na ekranie zobaczymy Ralpha Macchio z oryginalnych filmów i serialu Cobra Kai oraz Jackie Chana z wersji Karate Kid z 2010 roku, w której grał też Jaden Smith. Nie wiadomo jednak, czy dołączy on do obsady. Pewne są jednak inne nazwiska, a wśród nich: Ben Fong, Joshua Jackson, Ming-Na Wen, Shaunette Renée-Wilson oraz Aramis Knight.

Fabuła nowego filmu z serii Karate Kid nie została ujawniona. Scenariusz napisał Rob Lieber (Piotruś Królik), a reżyserią zajął się Jonathan Entwistle, znany z seriali The End of the F***ing World i To nie jest OK. Pewne jest, że dwaj główni aktorzy powrócą do swoich ról. W przypadku linii fabularnej filmów z udziałem Macchio nie jest jednak pewne, na ile rozwój jego postaci znany z serialu Cobra Kai (finał serialu już w przyszłym roku) będzie miał wpływ na fabułę nowego widowiska. Można jednak przypuszczać, że twórcy mogą zrobić z tego jedno uniwersum.

Zdjęcia do filmu już zakończono, a premiera kinowa zaplanowana jest na 2025 rok. Produkuje studio Columbia Pictures.