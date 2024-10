Poruszająca gra indie kolejną perełką. Pierwsze recenzje Neva są niezwykle pozytywne

Jak wynika z opublikowanych we wspominanym wyżej serwisie recenzji, Neva przypadła do gustu krytykom. Według niektórych jest to emocjonalne arcydzieło, które przemawia do emocji graczy i oferuje piękne wrażenia wizualne. Gra ma być również wzruszająca, zapewniając do tego wyjątkowy styl artystyczny i klimatyczną muzykę. Wielu recenzentów podkreśla, że podróż w świecie gry pochłania od samego początku, a angażująca rozgrywka dostarcza niezapomnianych doświadczeń. W grze ma również nie brakować niesamowitych poziomów oraz fascynujących postaci.