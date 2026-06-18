Zaloguj się lub Zarejestruj

Ponad 70 minut gameplayu ze State of Decay 3 trafiło do sieci. Tak wygląda nowa produkcja Undead Labs

Mikołaj Berlik
2026/06/18 13:50
1
0

Gracze mogą zobaczyć eksplorację, budowę bazy i walkę z hordami zombie w materiale z wczesnej wersji alfa.

Do sieci trafił wyjątkowo obszerny materiał prezentujący State of Decay 3. Ponad 70 minut rozgrywki pozwala przyjrzeć się wielu elementom produkcji Undead Labs, od eksploracji świata po rozwój pierwszej bazy ocalałych.

State of Decay 3
State of Decay 3

State of Decay 3 – ponad godzina rozgrywki z wersji alfa

Jeden z internetowych twórców otrzymał możliwość odwiedzenia siedziby studia Undead Labs i sprawdzenia wczesnej wersji State of Decay 3. Efektem tej wizyty jest ponad 72-minutowy materiał pokazujący nieprzerwaną rozgrywkę bez typowych dla zwiastunów cięć i montażu.

Nagranie rozpoczyna się od samouczka oraz pierwszych etapów budowania bezpiecznej osady. Gracze mogą zobaczyć, jak wygląda eksploracja otwartego świata, przeszukiwanie opuszczonych budynków w poszukiwaniu zapasów oraz zarządzanie kluczowymi zasobami niezbędnymi do przetrwania społeczności.

Materiał prezentuje również jazdę pojazdami oraz proces rozbudowy bazy, która ponownie ma odgrywać istotną rolę w rozgrywce. Twórcy nie ukrywają jednak, że jest to wciąż wczesna wersja alfa, dlatego w nagraniu można dostrzec tymczasowe elementy otoczenia czy niedopracowane animacje.

GramTV przedstawia:

Dużą część materiału zajmują starcia z zombie oraz bardziej niebezpiecznymi odmianami przeciwników. W trakcie rozgrywki pokazano między innymi oczyszczanie ognisk zarazy i walkę z gniazdami infekcji, które stanowią jedno z największych zagrożeń dla ocalałych.

Gameplay ujawnia także kilka nowych lokacji, które wcześniej nie były prezentowane publicznie. Dzięki temu społeczność otrzymała najlepszy jak dotąd wgląd w to, jak będzie wyglądać codzienna walka o przetrwanie w pełnej wersji gry.

State of Decay 3 powstaje z myślą o PC oraz Xbox Series X/S i pozostaje jedną z najważniejszych produkcji rozwijanych obecnie przez Xbox Game Studios.

Tagi:

News
PC
Undead Labs
State of Decay
PlayStation 5
Xbox
State of Decay 3
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:11

Kurcze, jednak preferował bym tego typu grę połączoną z city builderem. Gdzie masz po pierwsze czyszczenie okolicy by przesunąć barierki. Planowanie obrony bo takie bezmyślne przesuwanie barierek i rozciąganie ochrony może się źle skończyć. Warto mieć dodatkowy płot, sektory, jakiś plan ewakuacji. 

No ale sporo surowców do rozwoju bazy w miasto wymagać powinno wyruszenia w świat i podobnie jak w State of Decay - coraz dalej i dalej.

Ale jednocześnie gra powinna pozwalać na to by w endgame przechodzić na samo-wystarczalność. 

Taki loop wydaje mi się ciekawszy niż to co jest w State of Decay. Czyli czyszczenie okolicy i przenoszenie się do nowej bazy.

I przy okazji to by sprawiało że końcówka gry byłaby znacznie trudniejsza z uwagi na dystans do miasta. Trzeba by lepiej planować takie wyprawy a wypadek przy pracy jak utracenie pojazdu byłby bolesny. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112