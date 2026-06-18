Ponad 70 minut gameplayu ze State of Decay 3 trafiło do sieci. Tak wygląda nowa produkcja Undead Labs

Gracze mogą zobaczyć eksplorację, budowę bazy i walkę z hordami zombie w materiale z wczesnej wersji alfa.

Do sieci trafił wyjątkowo obszerny materiał prezentujący State of Decay 3. Ponad 70 minut rozgrywki pozwala przyjrzeć się wielu elementom produkcji Undead Labs, od eksploracji świata po rozwój pierwszej bazy ocalałych. State of Decay 3 – ponad godzina rozgrywki z wersji alfa Jeden z internetowych twórców otrzymał możliwość odwiedzenia siedziby studia Undead Labs i sprawdzenia wczesnej wersji State of Decay 3. Efektem tej wizyty jest ponad 72-minutowy materiał pokazujący nieprzerwaną rozgrywkę bez typowych dla zwiastunów cięć i montażu.

Nagranie rozpoczyna się od samouczka oraz pierwszych etapów budowania bezpiecznej osady. Gracze mogą zobaczyć, jak wygląda eksploracja otwartego świata, przeszukiwanie opuszczonych budynków w poszukiwaniu zapasów oraz zarządzanie kluczowymi zasobami niezbędnymi do przetrwania społeczności. Materiał prezentuje również jazdę pojazdami oraz proces rozbudowy bazy, która ponownie ma odgrywać istotną rolę w rozgrywce. Twórcy nie ukrywają jednak, że jest to wciąż wczesna wersja alfa, dlatego w nagraniu można dostrzec tymczasowe elementy otoczenia czy niedopracowane animacje.

GramTV przedstawia:

Dużą część materiału zajmują starcia z zombie oraz bardziej niebezpiecznymi odmianami przeciwników. W trakcie rozgrywki pokazano między innymi oczyszczanie ognisk zarazy i walkę z gniazdami infekcji, które stanowią jedno z największych zagrożeń dla ocalałych. Gameplay ujawnia także kilka nowych lokacji, które wcześniej nie były prezentowane publicznie. Dzięki temu społeczność otrzymała najlepszy jak dotąd wgląd w to, jak będzie wyglądać codzienna walka o przetrwanie w pełnej wersji gry. State of Decay 3 powstaje z myślą o PC oraz Xbox Series X/S i pozostaje jedną z najważniejszych produkcji rozwijanych obecnie przez Xbox Game Studios. Zombie znowu atakują. State of Decay 3 dostało rok premiery