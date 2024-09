Polskie odcinki w najnowszym dodatku do EA SPORTS WRC

W zbliżającym się rozszerzeniu do EA SPORTS WRC zostaną wprowadzone wszystkie oficjalne samochody, lokacje i kierowcy biorący udział w najnowszym sezonie FIA World Rally Championship. W grze zobaczymy nowe pojazdy we wszystkich trzech głównych kategoriach WRC: WRC, WRC2, i Junior WRC. Nowe modele Toyoty, Hyundaia oraz Forda będą miały na sobie najnowsze barwy, sponsorów oraz oznaczenia. Warto dodać, że wszystkie samochody dodane do gry w 2023 roku wciąż będą dostępne.

Jak już wspomnieliśmy, w EA SPORTS WRC zobaczymy 2 nowe lokacje: Łotwę oraz Polskę. Odcinki znajdujące się w naszym kraju powracają do gry po długim czasie nieobecności. Dodając do tego trasy z Łotwy, będziemy mieli do dyspozycji aż 24 nowe odcinki dostępne we wszystkich trybach gry wraz z możliwością ustawienia dowolnej pogody oraz pory dnia. Tak samo jak w przypadku samochodów, żadna zawartość z zeszłego roku nie zostanie usunięta.