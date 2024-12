Podano datę udostępnienia recenzji Indiana Jones i Wielki Krąg. Znamy również rozmiar plików gry

Nie jest to jednak koniec nowości w temacie Indiana Jones i Wielki Krąg. Poznaliśmy również informacje o dacie pojawienia się pierwszych recenzji nowej produkcji. Mają się one pojawić 6 grudnia o godzinie 1:00 czasu polskiego. Można to uznać za pokazanie pewności siebie przez Bethesdę, która pozwoliła na udostępnić pierwsze opinie trzy dni przed premierą. Recenzje wymienionego wyżej STALKERA 2 otrzymaliśmy dopiero w dniu pojawienia się tytułu na rynku.

Na koniec przypomnijmy, że Indiana Jones i Wielki Krąg zostanie wydany 9 grudnia. Tytuł będzie dostępny na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Warto dodać, że gra pojawi się również w ramach abonamentów Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass.