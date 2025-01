POCO X7 - doskonała wydajność i niespodzianka dla fanów Marvela

POCO już na dobre zadomowiło się na rynku smartfonów oferując bardzo przyjemną hybrydę. Mamy ceny ze średniej półki, ale wydajność raczej z tej wyższej. Wygląda na to, że seria X7 będzie kontynuowała ten trend. W dodatku widać wyraźnie, że firma nie boi się już stawiać mocnych wyzwań konkurencji. Podczas oficjalnej prezentacji model X7 Pro był wielokrotnie porównywany do pewnego S24+ „konkurenta”. W dodatku, w porównaniu tym wypadał jak równy z równym. A kosztuje dwa razy mniej! Zresztą, zobaczcie sami.

POCO X7 PRO – specyfikacja

Zaczynamy dość grubo, bo sercem POCO X7 Pro jest flagowy procesor MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Nowość od MediaTek. Układ ten, wykonany w zaawansowanym procesie technologicznym 4 nm TSMC, opiera się na nowoczesnej architekturze All-Big-Core. Efektem tego są znaczące usprawnienia: wydajność CPU wzrosła o 54%, a GPU o 70%. Tradycyjnie już w tych czasach POCO chwali się też wzrostem wydajności zadań z gatunku AI. Konkretniej mowa o aż 50-procentowym skoku w zdolnościach przetwarzania sztucznej inteligencji w porównaniu do poprzedniej generacji.

Bardzo dobre wrażenie robi też ekran. Zarówno POCO X7 Pro, jak i POCO X7 (o którym opowiem już za moment) zostały wyposażone w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED CrystalRes 1.5K o częstotliwości odświeżania 120 Hz i zdolności wyświetlania 68 miliardów kolorów. Ekrany te oferują żywe, bogate w detale obrazy oraz maksymalną jasność wynoszącą odpowiednio 3200 nitów w modelu Pro i 3000 nitów w POCO X7. Urządzenia zapewniają płynniejsze i bardziej dynamiczne wrażenia dzięki częstotliwości próbkowania 2560 Hz oraz 16-krotnej rozdzielczości dotykowej. Dodatkowo ulepszona funkcja Wet Touch gwarantuje precyzyjne działanie ekranu nawet w deszczu. A to coś niezwykle przydatnego. A, mamy też świetne Gorilla Glass 7. Absolutnie najwyższą klasę szkła ochronnego.

Zarówno POCO X7 Pro, jak i POCO X7 zostały wyposażone w główny aparat Sony IMX882 z optyczną stabilizacją obrazu. Model pro wspiera też obiektyw 8 MP i oferuje dwie ogniskowe – 26 mm oraz 35 mm. Oba modele są wyposażone w przedni aparat o rozdzielczości 20 MP.

Model X7 Pro adresowany jest dla wszystkich użytkowników, ale zdecydowanie puszcza oczko w kierunku graczy. Doskonale wypada przede wszystkim chłodzenie, zmora większości smartfonów. POCO X7 Pro jest wyposażony w technologię LiquidCool 4.0, która zapewnia chłodzenie pod ciśnieniem. System POCO 3D IceLoop o bardzo dużej powierzchni chłodzenia 5000 mm skutecznie oddziela parę od cieczy. Co więcej, specjalnie zaprojektowana struktura 3D wokół procesora pomaga skuteczniej rozpraszać ciepło, prowadząc do 3-krotnie większej skuteczności niż tradycyjna komora parowa. No i w końcu mamy naprawdę potężną baterię, a raczej akumulator. 6000 mAh to doskonały wynik.

A może zwykły Poco X7?

Dla mniej wymagających użytkowników mamy Poco X7, zwykły. Główną różnicą między nimi jest zastosowany procesor – POCO X7 korzysta z układu MediaTek Dimensity 7300-Ultra. To wciąż mocny, ale wyraźnie słabszy od tamtego flagowca SoC. W związku z tym zastosowano też prostsze rozwiązania chłodzące, co jest wystarczające w mniej wymagających scenariuszach użytkowania. POCO X7 posiada też nieco mniejszą baterię 5110 mAh i ładowanie 45 W, co przekłada się na dłuższy czas ładowania, ale nadal oferuje solidną wydajność energetyczną. Ale nie ukrywam, fajnie napisać „nieco mniejszą baterię” i rzucić potem lekko 5110 mAh.

Pod względem wyświetlacza oba modele wyposażono w ten sam 6,67-calowy ekran AMOLED CrystalRes z częstotliwością odświeżania 120 Hz, jednak POCO X7 Pro osiąga wyższą jasność maksymalną (3200 nitów) niż POCO X7 (3000 nitów). Różnica nie jest jednak jakaś kolosalna. POCO X7 jest chroniony za to przez Gorilla Glass Victus 2, szkło świetne, ale nie tak wytrzymałe jak „siódemka”.

Podczas gdy POCO X7 Pro oferuje bardziej zaawansowane możliwości wideo, w tym nagrywanie w 4K przy 60 kl./s, tryb reżyserski oraz nagrywanie wideo 10-bit-LOG z profesjonalną korekcją kolorów. POCO X7 ogranicza się do nagrywania 4K w 30 kl./s.

Tak naprawdę już sam POCO X7 to doskonały smartfon. Wersja PRO nie wprowadza ulepszeń niezbędnych dla każdego użytkownika. To takie uczciwie „pro”, dla osób oczekujących ponadstandardowej wydajności i funkcjonalności.

A co z cenami?

Przejdźmy do najważniejszego, czyli ile i dlatego tak drogo. No i niespodzianka, raczej, dlaczego tak tanio, bo wszystkie modele są wycenione rewelacyjnie. POCO bardzo agresywnie zaatakowało segment średniej półki i dało konkurencji bardzo, ale to bardzo mało miejsca na oddech.

POCO X7 Pro jest dostępny w trzech kolorach: czarnym, zielonym i żółtym, oraz w dwóch wariantach: 8GB+256GB oraz 12GB+512GB. Za wariant 8GB+256GB w promocyjnej cenie zapłacimy 1499 zł (obniżka o 200 zł względem rekomendowanych 1699 zł), a za wariant 12GB+512GB 1699 zł (obniżka o 200 względem sugerowanych 1899 zł).