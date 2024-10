Jumanji 3 już w planach. Film ma już wyznaczoną datę premiery

Obecnie nie wiadomo, czy obsada poprzednich dwóch części powróci do swoich ról. Oczekuje się, że tak się stanie i ponownie zobaczymy Dwayne’a Johnsona, Karen Gillian, Kevina Harta oraz Jacka Blacka. Reżyserem ma ponownie zostać Jake Kasdan, czyli twórca poprzednich dwóch części.

Sony Pictures zaczyna ustalać swój harmonogram premier na 2026 rok. Niedawno ogłoszono, kiedy możemy spodziewać się kinowego debiutu Spider-Mana 4 z Tomem Hollandem , a teraz ujawniono oficjalną datę premiery trzeciej części Jumanji. Chociaż szczegóły filmu nie są jeszcze znane, to wytwórnia zaplanowała debiut Jumanji 3 na 11 grudnia 2026 roku. Już teraz wiadomo, że film otrzyma pokazy w salach IMAX i innych formatach premium.

Obie nowe odsłony Jumnaji zarobiły dla Sony Pictures mnóstwo pieniędzy. Jumanji: Przygoda w dżungli stało się nieoczekiwanym hitem grudnia 2017 roku, zgarniając z kin na całym świecie 962,5 miliona dolarów. Nieco gorzej poradziła sobie druga część, czyli Jumanji: Następny poziom, która debiutowała w grudniu 2019 roku. Film zarobił globalnie 801,6 mln dolarów.

Przypomnijmy, że historia opowiada o grupie czterech nastolatków, którzy odgrywają grę wideo Jumanji. Zostają wciągnięci do wirtualnego świata, gdzie muszą pokonać kolejne poziomy, w których muszą uciekać przed zwierzętami lub walczyć z przeciwnikami, aby ostatecznie dojść do finałowego bossa i go pokonać, aby uratować świat Jumanji.