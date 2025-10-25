Po 26 latach najsłynniejsza technika Naruto została ulepszona. Dokonała tego zaskakująca postać

Najbardziej znana technika Naruto niespodziewanie powróciła.

W najnowszym rozdziale mangi Boruto: Two Blue Vortex fani serii otrzymali niespodziewane nawiązanie do jednej z najbardziej rozpoznawalnych technik w historii Naruto. Choć sam dawny bohater pozostaje poza wydarzeniami, jego duch i dziedzictwo nadal są obecne w serii, a teraz również za sprawą nowego przeciwnika, który opanował legendarny jutsu Naruto. Boruto – nowy przeciwnik włada techniką znaną z Naruto W centrum historii znajduje się Mamushi, jeden z potężnych przeciwników należących do boskich drzew. To właśnie on planuje zaatakować wioskę Konoha, kierowany pragnieniem pochłonięcia Eidy, aby uzyskać nową formę i jeszcze większą moc. Boruto wraz z Kashin Kojim ostrzegają mieszkańców przed nadchodzącym zagrożeniem.

Największe zaskoczenie budzi jednak ujawniona przez Koji’ego technika przeciwnika. Mamushi potrafi tworzyć idealne kopie samego siebie, które nie są zwykłymi iluzjami, lecz pełnoprawnymi istotami. Każda z nich ma własne ciało i zdolności, co sprawia, że technika przewyższa klasyczny Kage Bunshin no Jutsu znany z czasów Naruto. Co więcej, przeciwnik może tworzyć nieograniczoną liczbę takich replik, ponieważ nie musi dzielić swojej chakry.

Nie oznacza to jednak, że Mamushi jest niepokonany. Każda nowa kopia zmniejsza jego zdolność logicznego myślenia, co czyni armię klonów coraz mniej skuteczną, szczególnie w długiej walce. Gdy jednak część z nich zostanie zniszczona, inteligencja pozostałych wzrasta, co tworzy wyjątkowo niebezpieczny cykl. Aby go pokonać, wojownicy z Konohy będą musieli wyeliminować wszystkie klony jednocześnie. Zbliżające się starcie zapowiada się jako jedno z najtrudniejszych w dotychczasowej historii serii. Boruto nie weźmie w nim bezpośredniego udziału, dlatego to młode pokolenie ninja, w tym Inojin, który sam opracował nową technikę, stanie na pierwszej linii frontu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.