Będzie Vinci 2. Ruszyły prace nad sequelem kultowej komedii

Jak informuje Filmweb, w Krakowie rozpoczęły się zdjęcia do kontynuacji komedii sensacyjnej Vinci z 2004 roku. Reżyser Juliusz Machulski ponownie wprowadzi nas do świata sztuki i… wielkiego złodziejstwa. Do swoich ról powrócą Robert Więckiewicz, Borys Szyc i Kamilla Baar, ale to nie jedyne znane nazwiska w obsadzie.

O czym opowie Vinci 2?

Vinci 2 to kontynuacja wydarzeń z pierwszej części. Akcja rozgrywa się w 2024 roku. Cuma (Robert Więckiewicz), emerytowany złodziej sztuki, spędza czas w Hiszpanii z żoną Carmen. Jego spokój zostaje zakłócony przez pasera Chudego (Mirosław Haniszewski), który proponuje mu nowy skok w Polsce. Choć początkowo Cuma odmawia, namówiony przez Carmen, wraca do Krakowa. Jak nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze. Dużo pieniędzy.