Po 16 latach gracz Fallout 3 odkrył ciekawe nawiązanie do Fallout 76

Użytkownik forum Reddit posługujący się pseudonimem „BoyDynamo” dokonał interesującego odkrycia w jednym z terminali w Fallout 3. W trakcie jego przeszukiwania natrafił na „listę krypt w obszarze DC”, na której – jak się okazuje – znaleźć można Kryptę 76 . Wspomniany schron otrzymał nawet wpis, w którym poinformowano, że zostanie on otwarty ponownie za 20 lat, dokładnie jak ma to miejsce w Fallout 76 .

Trudno uwierzyć, by już w 2008 roku deweloperzy z Bethesda Game Studios planowali wydanie gry Fallout 76. Należy jednak docenić, że zespół nie zapomniał o wzmiance o Krypcie 76 w Fallout 3 i trzymał się ustalonych wcześniej faktów na temat wspomnianego schronu. Fani serii Fallout zauważają z kolei, że w blisko 16-letniej produkcji można znaleźć również inne tego typu nawiązania.

Dla przykładu frakcja Instytutu w Fallout 4 i związane z nią misje stanowią silne nawiązanie do zadania pobocznego „The Replicated Man” w Fallout 3. Można więc zauważyć, że Bethesda wykorzystuje i rozwija wcześniejsze pomysły w kolejnych częściach serii. Tego typu odkrycia sprawiają, że fani marki Fallout zaczynają się zastanawiać, jakie informacje i odniesienia do Fallout 5 można znaleźć w wydanych dotychczas odsłonach popularnego cyklu gier RPG skierowanego do fanów postapokaliptycznych klimatów.

Warto jednak mieć na uwadze, że na kolejną odsłonę serii Fallout będzie trzeba jeszcze poczekać kilka ładnych lat. Deweloperzy z Bethesda Game Studios pracują bowiem obecnie nad The Elder Scrolls VI. Zgodnie z zapowiedziami dopiero po premierze wspomnianej produkcji amerykańskie studio skupi się na pracach nad Fallout 5. Jakiś czas temu informowaliśmy, że nowa część kultowego cyklu gier RPG może nawiązywać do dziwacznego wydarzenia z życia wziętego.

Na koniec przypomnijmy, że Fallout 3 zadebiutował na rynku 28 października 2008 roku. Trzecia odsłona popularnego cyklu gier RPG została wydana na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 3 oraz Xbox 360. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Bethesda Game Studios, to zapraszamy Was do lektury: Fallout 3 – recenzja.