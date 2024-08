PlayStation Studios będzie tworzyć więcej hitów. Sony przedstawia konkretny plan

Era PlayStation 5 nie jest tak udana pod względem liczby prawdziwych hitów jak przy dwóch poprzednich generacjach konsol. Sony dostrzegło ten problem i firma ogłosiła, że PlayStation Studios zamierza „konsekwentnie i nieprzerwanie” tworzyć więcej hitów. Japońska korporacja zamierza udoskonalić proces rozwoju swoich gier oraz zoptymalizować harmonogram wydawniczy, aby mieć pewność, że posiadacze konsol Sony otrzymają jeszcze więcej interesujących produkcji, które na siebie zarobią.

PlayStation Studios chce wydawać więcej hitów na konsolach

Jest to zmiana strategii PlayStation Studios, które niedawno przyznało, że ma trudności z wygenerowaniem zysków pomimo wielu udanych gier. Ostatnio na rynku zadebiutowało The Last of Us Part II Remastered oraz pecetowa wersja Ghost of Tshushima. Mimo to firma zwolniła ponad 900 pracowników.