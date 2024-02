PlayStation Showcase 2024 z prezentacją nowych gier od Naughty Dog i nie tylko?

W zeszłym tygodniu odbyło się pierwsze w 2024 roku State of Play. W trakcie prezentacji otrzymaliśmy m.in. zapowiedź Metro Awakening, obszerny materiał z Death Stranding 2: On The Beach czy też gameplay trailer z Judas od twórcy serii BioShock. Sony nie zamierza jednak zwalniać tempa i najwyraźniej ma w zanadrzu kilka niezapowiedzianych projektów. Według jednego z branżowych informatorów mają one zostać pokazane na PlayStation Showcase 2024, które prawdopodobnie odbędzie się w drugiej połowie bieżącego roku.

PlayStation Showcase ma powrócić w 2024 roku. Sony ma rzekomo pokazać nowe gry od Naughty Dog i Guerrilla Games

Roberto Serrano informuje za pośrednictwem portalu społecznościowego X, że PlayStation Showcase 2024 skupi się przede wszystkim na produkcjach rozwijanych przez zespoły PlayStation Studios. Na pokazie mamy zobaczyć m.in. nowe gry od Naughty Dog, Guerrilla Games, Bend Studio czy Sukcer Punch. Sony zamierza również skorzystać z okazji i w trakcie pokazu pochwalić się współpracą z Rockstar Games i innymi zewnętrznymi partnerami.