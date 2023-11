PlayStation Portal idealną konsolą do samolotu? Gracze krytykują test zagranicznej redakcji

Już jutro w polskich sklepach zadebiutuje PlayStation Portal, czyli nowe urządzenie do PS5, które pozwala na granie we wszystkie gry z konsoli za pomocą Remote Play. Chociaż mobilny sprzęt bije rekordy popularności, to Sony nie uważa, aby było to urządzenie, mające generować ogromne zyski, a cel platformy jest zupełnie inny. Japończycy już kilka lat temu opatentowali podobny sprzęt, ale dopiero teraz postanowili z tego skorzystać i zaoferować graczom kolejne urządzenie, aby mogli cieszyć się swoimi grami również poza domem. Z nowej opcji postanowiła skorzystać redakcja IGN, która opublikowała materiał, prezentujący działanie PlayStation Portal w lecącym samolocie.

PlayStation Portal – granie w samolocie jest możliwe?

Na poniższym wideo możemy zobaczyć, że dziennikarze postanowili sprawdzić, jak na „samolotowym Wi-Fi” działa Marvel’s Spider-Man 2. Padają nawet słowa, że „marzenia stają się prawdziwe”.

Wczytywanie ramki mediów.