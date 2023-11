PlayStation Portal to bardzo stary pomysł, który odgrzano po latach?

Dowodem ma być odkurzony patent Sony, z którego wynika, że PlayStation Portal miało początkowo służyć jako zdalny odtwarzacz gier dla PS4. Wspomniany patent został zgłoszony już w 2015 roku i opublikowany w 2017 roku. Pojawiły się wtedy doniesienia, że Sony szykuje urządzenie zbliżające je do możliwości konkurowania z Nintendo Switch.

I rzeczywiście, jeśli spojrzymy na plany urządzenia opatentowanego w 2015 roku, to zdecydowanie przypomina on dostępny obecnie PlayStation Portal, bez kontrolera DualSense, ale to oczywiste, bo wtedy królował DualShock 4 i był kontrolerem do PS4.