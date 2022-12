PlayStation Plus straci w styczniu aż 10 gier. Lista tytułów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od dziś posiadacze aktywnego abonamentu PlayStation Plus w wersji Extra oraz Premium nie mogą grać w Assassin’s Creed: Valhalla oraz Pillars of Eternity (o tym wcześniej mowy akurat nie było). To jednak nie koniec – dowiedzieliśmy się, jakie produkcje znikną z oferty już 17 stycznia przyszłego roku. Poniżej znajdziecie pełne zestawienie.

PS Plus Extra i Premium – gry, które niedługo znikną