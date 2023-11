PlayStation Plus Premium pozwala sprawdzić najlepszą i najgorszą grę 2023 roku

Już jutro – 21 listopada – abonenci PlayStation Plus Premium i Extra będą mieli okazję zapoznać się z nowymi grami. Większość z Was zapewne wie, że pierwszy z wymienionych planów subskrypcyjnych Sony zapewnia również dostęp do wersji testowych najnowszych produkcji, a lista tytułów do sprawdzenia regularnie się rozrasta. Klienci japońskiej firmy – jak się okazuje – otrzymali właśnie możliwość sprawdzenia jednej z najlepszych i jednej z najgorszych gier 2023 roku.

Abonenci PlayStation Plus Premium mogą przetestować Baldur’s Gate 3 i The Lord of the Rings: Gollum

Mowa tutaj oczywiście o Baldur’s Gate 3 oraz The Lord of the Rings: Gollum. W przypadku pierwszej z wymienionych produkcji abonenci PlayStation Plus Premium mogą liczyć na 2 godziny rozgrywki testowej, a ostatnia gra studia Daedelic Entertainment oferuje 60-minutową wersję próbną. Wszystkie poczynione postępy będzie można oczywiście przenieść do pełnej wersji, o ile tylko zainteresowany zdecyduje się na jej zakup.