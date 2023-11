PlayStation Plus Extra i Premium z ofertą na listopad. Sony zapewniło 14 gier w tym premierowy tytuł

Nie będzie to jeden z najbardziej spektakularnych miesięcy w PlayStation Plus Extra i Premium. Sony przedstawiło ofertę na listopad, w której znalazło się tylko 14 gier. Mimo to subskrybenci znajdą coś dla siebie, w tym premierowe Teardown, które właśnie dzisiaj zadebiutowało na rynku w wersji na konsole. Ponadto użytkownicy będą mogli zagrać w Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On, Dead Island: Riptide Definitive Edition, czy Superliminal.

Z kolei posiadacze abonamentu PlayStation Plus Premium sprawdzą 5 produkcji, takich jak Grandia oraz klasyki pokroju Klonoa Phantasy Reverie Series i PaRappa the Rapper 2. Wszystkie wspomniane gry będą dostępne od następnego wtorku, czyli 21 listopada. Pełną listę znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus Extra – oferta na listopad 2023

Teardown

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On

Dead Island: Riptide Definitive Edition

Superliminal

Eiyuden Chronicle: Rising

Nobunaga’s Ambition: Taishi

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz

River City Melee Mach!!

PlayStation Plus Premium – oferta na listopad 2023