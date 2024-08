PlayStation Plus na sierpień już dostępne. Coś dla fanów Star Wars i horrorów

Na abonentów usługi Sony czekają trzy nowe produkcje.

W zeszłym tygodniu Sony ujawniło ofertę PlayStation Plus na sierpień 2024 roku. Dzisiaj natomiast mamy pierwszy wtorek miesiąca, a to oznacza, że abonenci japońskiej firmy mogą już pobierać nowe gry. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami subskrybenci wspomnianej usługi – podobnie jak miało to miejsce w zeszłym miesiącu – wzbogacą swoją bibliotekę o kolejne trzy produkcje.

Największą atrakcją sierpniowej oferty PlayStation Plus Essential jest bez wątpienia LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Wspomniana produkcja pozwala fanom Gwiezdnych wojen ponownie przeżyć wydarzenia z trzech kinowych trylogii Star Wars. Jeśli zastanawiacie się, czy warto poświęcić swój czas na zapoznanie się z tym tytułem, to zapraszamy Was do lektury: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – recenzja – Lepsze niż Gwiezdne Wojny Disneya.

