PlayStation Plus na styczeń oficjalnie. Sony oferuje wielką porażkę 2024 roku

Japońska firma celowo opóźniła ujawnienie gier, które pojawią się w PlayStation Plus w styczniu. Dopiero dzisiaj w Nowy Rok oficjalna lista została ujawniona. Sony rozpoczyna rok z mocnym uderzeniem, oferując m.in. jedną z największych porażek 2024 roku. Gry trafią do subskrybentów usługi już w najbliższy wtorek, czyli 7 stycznia.

Zaledwie jedenaście miesięcy po swojej premierze w PlayStation Plus subskrybenci będą mogli zagrać w Suicide Squad: Kill the Justice League. Produkcja Rocksteady Studios spotkała się z bardzo chłodnym przyjęciem przez graczy i nawet na Steam gra ma „mieszane” oceny. Tytuł już niedługo po premierze zaczął tracić graczy i obecnie niewielu pozostało przy grze, która wkrótce doczeka się ostatniej dużej aktualizacji i startu sezonu. Najwyraźniej Warner Bros. Games chce dać Suicide Squad: Kill the Justice League jeszcze jedną szansę, licząc na zainteresowanie subskrybentów PS Plus.

Pozostałymi grami w ramach styczniowej oferty PlayStation Plus jest Need for Speed Hot Pursuit Remastered, czyli odświeżona wersja popularnej odsłony serii ścigałek, która zadebiutowała na rynku w 2020 roku. Ostatnim tytułem jest z kolei The Stanley Parable: Ultra Deluxe, które trafiło na rynek w 2022 roku. Pełną ofertę PlayStation Plus na styczeń 2025 znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus – oferta na styczeń 2025