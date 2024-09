PlayStation Plus na wrzesień już dostępne. Magiczna premiera i dwie inne gry

W zeszłym tygodniu Sony ujawniło ofertę PlayStation Plus na wrzesień 2024 roku . Dzisiaj natomiast mamy pierwszy wtorek miesiąca, a to oznacza, że wspomniane produkcje czekają już na abonentów japońskiej firmy. Zgodnie z zapowiedziami subskrybenci wspomnianej usługi wzbogacą dziś swoją bibliotekę o kolejne trzy produkcje, w tym jeden premierowy tytuł.

Najważniejszą grą we wrześniowej ofercie PlayStation Plus Essential jest oczywiście Harry Potter: Quidditch Champions. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja skierowana do fanów Harry’ego Pottera debiutuje dzisiaj na rynku, a także w usłudze firmy Sony. Nie jest to jednak jedyny tytuł, po którym od dziś mogą cieszyć się abonenci producenta konsol PlayStation.

W ofercie PlayStation Plus na wrzesień 2024 znajdziemy również Little Nightmares II, czyli kontynuację niepokojącej platformówki od Tarsier Studios. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zapoznać się ze wspomnianą produkcją, to zapraszamy Was do lektury: Little Nightmares II – recenzja. Koszmar, po prostu koszmar! Trzecią i zarazem ostatnią grą, którą od dziś mogą cieszyć się subskrybenci usługi Sony, jest natomiast MLB The Show 24, czyli najnowsza odsłona popularnej serii skierowanej do fanów bejsbolu.

PlayStation Plus Essential na wrzesień 2024: