PlayStation Plus na listopad oficjalnie. Sony oferuje kolejną grę na premierę

Największą atrakcją listopadowej oferty PlayStation Plus jest bez wątpienia Ghostwire: Tokyo. Wspomniana produkcja zadebiutowała na rynku w marcu 2023 roku, a za jej stworzenie odpowiedzialne było studio Tango Gameworks. Jeśli natomiast zastanawiacie się, czy warto sięgnąć po ten tytuł, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Ghostwire Tokyo - wielka draka w japońskiej stolicy.

Jak wspomnieliśmy wyżej, w przyszłym miesiącu w ręce abonentów usługi Sony trafi również kolejna gra na premierę. Zgodnie z przekazanymi informacjami będzie to Death Note Killer Within, czyli „społecznościowa, sieciowa gra dedukcyjna”, której wydawcą jest Bandai Namco. Pełną ofertę PlayStation Plus na listopad 2024 znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus – oferta na listopad 2024