PlayStation Plus Extra i Premium na czerwiec już dostępne. Coś dla fanów RPG i strategii

Już w zeszłym tygodniu poznaliśmy ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na czerwiec 2024 roku. Od dzisiaj abonenci Sony mogą natomiast cieszyć się interesującym zestawem nowych gier. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana usługa została bowiem wzbogacona m.in. o takie tytuły jak Anno 1800, Crusader Kings III czy Monster Hunter Rise.. Na subskrybentów japońskiej firmy czeka jednak jeszcze kilka wartych uwagi nowości.

Biblioteka PlayStation Plus Extra została bowiem wzbogacona również o Football Manager 2024, a także dwie kolejne odsłony serii LEGO w postaci LEGO The Hobbit oraz LEGO Iniemamocni. Sony nie zapomniało również o abonentach PlayStation Plus Premium, którzy od dziś mogą cieszyć się takimi tytułami jak Daxter, Ghosthunter oraz LEGO Star Wars II: The Original Trilogy. Pełną ofertę znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus Extra (czerwiec 2024)

PlayStation Plus Premium (czerwiec 2024)