PS Plus Extra i Premium straci 10 gier w październiku. Kolejna produkcja Sony na liście

Wrześniowa oferta PlayStation Plus Extra i Premium jest już dostępna . W sieci pojawiły się jednak nieco mniej pozytywne wieści dla abonentów Sony. Subskrybenci usługi japońskiej firmy muszą bowiem przygotować się na kolejne czyszczenie biblioteki. Zgodnie z przekazanymi informacjami w przyszłym miesiącu oferta PlayStation Plus Extra i Premium zostanie uszczuplona o 10 produkcji, w tym kolejną grę wydaną przez Sony Interactive Entertainment.

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z PlayStation Plus Extra i Premium znalazło się bowiem LittleBigPlanet 3. Trzecia odsłona popularnej serii gier zręcznościowych zadebiutowała w 2014 roku na PlayStation 3 i PlayStation 4, a już niedługo – jak się okazuje – opuści usługę Sony. Jeśli zastanawiacie się, czy warto sięgnąć po wspomniany tytuł, to zapraszamy Was do lektury: LittleBigPlanet 3 – recenzja.