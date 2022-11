Wzmianka o konsoli PlayStation 6 w oficjalnym dokumencie Sony

Sony odniosło się do kolejnej generacji konsoli PlayStation w swoim oficjalnym dokumencie i wspomniało o możliwości utraty dostępu do Call of Duty.

Choć od premiery konsol obecnej generacji nie minęło tak dużo czasu, Sony ma już wieloletnie plany na rozwój swoich produktów. Analityk z firmy Ampere Analysis, Piers Harding-Rolls, podzielił się na swoim profilu na Twitterze ciekawą informacją – przedstawiciele japońskiej korporacji w jednym ze swoich nowych oficjalnych dokumentów w ramach odpowiedzi CMA wspomnieli o następnej generacji, czyli PlayStation 6. Choć sugerowany rok premiery został ukryty, nietrudno się domyślić, kiedy najprawdopodobniej to nastąpi.

PS6 w 2028 roku. Sony obawia się utraty Call of Duty

Krótko mówiąc, Japończycy obawiają się, iż jeśli w 2027 roku utracą dostęp do serii Call of Duty (do tego czasu Microsoft ma planować oferowanie gier od Activision na sprzęcie konkurencji), to wówczas gracze mogą nie zdecydować się na PlayStation 6 i zamiast tego sięgną po sprzęt Microsoftu. Wynika więc – co oczywiście zachowa regularność pojawiania się sprzętów nowej generacji co 7-8 lat – że PlayStation 6 ukaże się na rynku w 2028 roku; wówczas jej poprzednik, PS5, będzie miało osiem lat.