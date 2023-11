PlayStation 5 Slim rozebrany na części. Ostra krytyka plastikowej podstawki

Na materiale możemy usłyszeć, że PS5 Slim pomimo smuklejszej i konstrukcji, jest „nie dużo mniejsza” od dotychczasowej wersji konsoli. Konsola w wersji digital jest jednak dużo lżejsza i waży 2,6 kg w porównaniu do 3.2 kg oryginalnego PlayStation 5, z kolei wersja z napędem waży 3,2 kg, gdy zwykłe PS5 waży 3,9 kg.

PlayStation 5 Slim, czyli nowa wersja konsoli Sony, która została oficjalnie zapowiedziana na początku października, trafiło już przedpremierowo do pierwszych graczy. Swój egzemplarz posiada już twórca kanału Dave2D, który w najnowszym filmie przedstawił nie tylko bezpośrednie porównanie do oryginalnego PlayStation 5, ale również zdecydował się rozebrać nową konsolę na części.

Dave2D zwraca również uwagę na nowe, błyszczące panele konsoli, a także na matowe wykończenie, podobne do oryginalnego PS5, w panelu przy napędzie płyt. Sony zadbało, aby wyjęcie i włożenie napędu było łatwym zadaniem i można dokonać „operacji na konsoli” bez wykorzystywania narzędzi. Napęd podłączony jest do płyty głównej za pomocą tylko jednego złącza. Dostęp do wnęki dla dysku SSD nadal jednak wymaga użycia śrubokrętu.