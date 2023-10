PS5 Slim oficjalnie zaprezentowany. Znamy cenę i szczegóły nowej konsoli Sony

W zestawie do każdego modelu dołączona będzie podstawka. Do sprzedaży trafi także stojak do pionowego postawienia konsoli, który będzie kompatybilny ze wszystkimi modelami PlayStation 5. Jego cena to 29,99 dolarów/euro.

Dokładne szczegóły specyfikacji obu nowych modeli PlayStation 5 znajdziecie na oficjalnej stronie.