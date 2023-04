PlayStation 5 blisko dużego kamienia milowego. Sony chwali się nowymi wynikami

Na początku stycznia dowiedzieliśmy się, że sprzedaż PlayStation 5 przekroczyła 30 milionów egzemplarzy. Okazuje się, że konsola dziewiątej generacji Sony również w ostatnich miesiącach cieszyła się sporym zainteresowaniem. Japońska firma opublikowała bowiem nowy raport finansowy. Dzięki udostępnionym dokumentom poznaliśmy najnowsze wyniki sprzedaży wspomnianego sprzętu.

Sony chwali się nowymi wynikami PlayStation 5 i PlayStation Plus

Z opublikowanego raportu finansowego dowiadujemy się, że w ostatnim kwartale, który zakończył się 31 marca 2023 roku, Sony wysłało do sklepów 6,3 mln sztuk PlayStation 5. Oznacza to, że od momentu premiery – która miała miejsce w listopadzie 2020 roku – na rynek trafiło 38,4 mln egzemplarzy wspomnianej konsoli. Niewiele brakuje więc do osiągnięcia kolejnego dużego kamienia milowego.



Sony podzieliło się również liczbą abonentów PlayStation Plus. W dniu 31 marca 2023 roku usługę japońskiej firmy subskrybowało 47,4 mln graczy. W ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku posiadacze konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 kupili natomiast 68 mln egzemplarzy gier, z czego 9,5 mln stanowiły tytuły ekskluzywne. Warto również dodać, że 70% całej sprzedaży to produkcje zakupione za pośrednictwem PlayStation Store.



Na koniec warto przypomnieć, że jeszcze w tym roku na rynek ma trafić rzekomo PlayStation 5 w wersji z odłączanym napędem. W produkcji ma znajdować się także PlayStation 5 Pro, które zdaniem jednego z branżowych insiderów ma trafić do sprzedaży pod koniec 2024 roku.