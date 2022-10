Plants vs. Zombies miało otrzymać grę akcji w stylu Uncharted. Gameplay prezentuje anulowaną produkcję

Serwis IGN przedstawił nieznaną historię studia PopCap Vancouver, które miało przygotować grę akcji z otwartym światem dla pojedynczego gracza w ramach serii Plants vs. Zombies. Po ogromnym sukcesie pierwszej części Plants vs. Zombies: Garden Warfare, niewielki zespół z Kanady rozpoczął pracę nad zupełnie nową grą z serii, która miała zaprezentować zupełnie inny kierunek rozwoju serii. Electronic Arts dało zielone światło dla projektu, który powstawał równocześnie z Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2.