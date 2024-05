Pixel Heaven 2024 już wkrótce!

Pixel Heaven to już stały punkt na gamingowej mapie imprez otwartych dla każdego. Zaczynał jako dość hermetyczny konwent fanów retrogamingu, po drodze zdobywając coraz szerszą rzeszę fanów z różnych pokoleń, by ostatecznie stać się pełnoprawnym festiwalem dla miłośników nie tylko starych gier.

Zanim jednak przejedziemy do wymieniania tego, co znajdziecie dla siebie na Pixel Heaven 2024, podstawowe informacje na temat:

czasu: 7 - 9 czerwca 2024

miejsca: Stara Zajezdnia Autobusowa przy ul. Włościańskiej 52 w Warszawie, Hala B

Jakie atrakcje czekają na Pixel Heaven 2024?

Jak zawsze cała masa klasycznych komputerów, konsol i automatów do gier. I to nie za szybką, czy w gablocie, tylko przed nami. Na stoliku, stole, biurku. Gotowe do dotknięcia, obejrzenia i zagrania. Po ot by wrócić do czasów dzieciństwa, czy poznać z rodzicami, a może nawet dziadkami gry, w które zagrywali się dziesiątki lat temu.

Stoiska z grami, gadżetami, figurkami, planszówkami, erpegami i wszelakim sprzętem. Wszystko, czego nerdowska dusza zapragnie, a nierzadko okazy i okazje, których trudno szukać w innych miejscach. Do pogrania, sprawdzenia, a często też kupienia.

Prelekcje, panele dyskusyjne i spotkania z legendami branży, mistrzami w swoich dziedzinach, czy po prostu bardzo ciekawymi ludźmi związanymi z gamingową branżą. Spotkacie tu, posłuchacie, a czasem nawet zbijecie piątkę i pogadacie z polskimi oraz zagranicznymi gwiazdami giereczkowa. W tym roku Pixel Heaven odwiedzą między innymi:

Simon Butler – który pracował nad ponad 300 tytułami dla Ocean, Team 17, Vicarious Visions, Probe, Magnetic Fields, czy Atari.

– który pracował nad ponad 300 tytułami dla Ocean, Team 17, Vicarious Visions, Probe, Magnetic Fields, czy Atari. Jon “Jops” Hare – legenda festiwalu, utalentowany muzyk, a poza tym autor takich hitów jak Sensible Soccer, Cannon Fodder, Mega-Lo-Mania.

– legenda festiwalu, utalentowany muzyk, a poza tym autor takich hitów jak Sensible Soccer, Cannon Fodder, Mega-Lo-Mania. Dan Vavra – projektant i reżyser gier oraz współzałożyciel Warhorse Studios. Główny scenarzysta Mafii, Mafii II i Kingdom Come: Deliverance.

– projektant i reżyser gier oraz współzałożyciel Warhorse Studios. Główny scenarzysta Mafii, Mafii II i Kingdom Come: Deliverance. Jussi Koskela – Grałeś w “Małysza”? To ten koleś z Finlandii, który grę napisał. Swoją drogą miała tytuł Deluxe Ski Jump.

– Grałeś w “Małysza”? To ten koleś z Finlandii, który grę napisał. Swoją drogą miała tytuł Deluxe Ski Jump. Clive Townsend – autor kultowej serii Saboteur! od lat 80 nieustannie pracujący nad nowymi grami.

Poza tym tradycyjnie odbędzie się wręczenie AMD Pixel Awards Europe, w którym biorą udział głównie niezależni twórcy gier. Sami też będziecie mogli wziąć udział w różnych konkursach, wydarzeniach i innych formach interakcji.