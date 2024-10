PGA - gaming w najlepszym wydaniu. Nadchodzi 18. edycja wydarzenia dla graczy

Podczas wydarzenia nie zabraknie firm takich jak 11 bit studios, Ubisoft czy LEGO. Zwiedzający będą mieli okazję zagrać w wyczekiwanego Frostpunka 2 oraz przedpremierowo sprawdzić The Alters. Ubisoft ponownie zawita na Poznań Game Arena, prezentując długo wyczekiwane tytuły, które z pewnością przyciągną uwagę fanów marki. Wśród nich znajdą się takie hity jak Star Wars Outlaws, Just Dance 2025 i Rainbow Six Siege. Na tegoroczne targi Poznań Game Arena marka LEGO przygotowała natomiast wyjątkową strefę pełną atrakcji na ponad 350m². Uczestnicy targów będą również mieli premierową okazję, aby zanurzyć się w polskojęzyczną wersję Kingdom Come: Deliverance 2.

Poznań Game Arena to największe targi gier komputerowych i rozrywki multimedialnej w Polsce i tej części Europy. Od ponad 20 lat przyciągają zarówno fanów, jak i branżę, gromadząc już ponad 600 tysięcy miłośników gier oraz technologii. Co roku na PGA pojawiają się najwięksi gracze gamedev, topowi producenci sprzętu elektronicznego i znane osobistości ze świata gamingu.

Na tegorocznym Poznań Game Arena nie zabraknie również wyjątkowej strefy Nintendo, która z pewnością przyciągnie uwagę fanów w każdym wieku. Uczestnicy będą mieli okazję zagrać w kultowe tytuły, takie jak Luigi’s Mansion 2 HD czy Mario vs. Donkey Kong, a także odkryć nowości, jak Princess Peach: Showtime! i Super Mario Bros. Wonder.

PGA 2024 to również największa w historii wydarzenia Strefa Retro. Fani klasycznych gier i sprzętów będą mogli przenieść się do świata 16-bitowych konsol i urządzeń z lat 70., a wszystko to w wyjątkowo interaktywnej formie. Strefa Retro nie tylko odda hołd kultowym tytułom, ale też pozwoli graczom na nowo odkryć historię elektronicznej rozrywki. Integralną częścią Strefy Retro będzie Scena Retro Geek, na której odbędą się spotkania z twórcami gier, prelekcje oraz dyskusje na temat nowości ze świata gamingu. Jak co roku pojawi się Strefa Indie, gdzie swoje dzieła prezentują liczni niezależni twórcy gier, oferując zwiedzającym wyjątkowe produkcje.

Poznań Game Arena 2024 będzie wydarzeniem pełnym emocji dzięki turniejom esportowym, w tym pierwszemu wydaniu PGA Monster CUP w Counter-Strike 2 z pulą nagród 20 000 zł, Mistrzostwom Polski w Teamfight Tactics oraz polskim eliminacjom do Europejskiego Pucharu TEKKEN. Ważnym punktem będzie również konkurs Cosplay, prowadzony przez Aleksandrę „Shappi” Torę. W Hali Food&Music (pawilon 5A) odbędzie się uczta gastronomiczna z muzyką na żywo, a czas trwania wydarzeń zostanie wydłużony do 23:00 w piątek i sobotę. Odbędzie się także Game Industry Conference, dedykowane twórcom gier, oferujące prelekcje dostosowane do potrzeb zarówno początkujących, jak i doświadczonych profesjonalistów. Dodatkowo, pokazy i prelekcje odbędą się na Głównej Scene Monte Snack i Scenie Retro&Geek.

Piątek 25.10 – 9:00-20:00

– 9:00-20:00 Sobota 26.10 – 9:00-20:00

– 9:00-20:00 Niedziela 27.10 – 9:00-18:00

Na PGA 2024 pojawi się również Gram.pl. Zapraszamy do odwiedzin naszego stoiska!