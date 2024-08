Pixar prezentuje swój nowy film. Powstają Iniemamocni 3, Toy Story 5 na pierwszym zdjęciu

Pomimo kilku kinowych porażek Pixara z ostatnich lat, studio wciąż pozostaje ważnym elementem Disneya. Pixara nie mogło więc zabraknąć na D23, gdzie pokazano sporo nowości, w tym zapowiedzi kolejnych projektów studia, a także kolejne materiały z wcześniej ogłoszonych. Jedną z największych nowości jest potwierdzenie, że Iniemamocni 3 już powstają.

Pixar – Iniemamocni 3, Toy Story 5 na pierwszym zdjęciu i zapowiedź nowego filmu Hoopers

Reżyserem i scenarzystą superbohaterskiego filmu będzie Brad Bird, twórca dwóch poprzednich części. Jest jeszcze za wcześnie na prezentację pierwszych materiałów z filmu, ale studio pokazało logo produkcji i wygląd oficjalnego tytułu.

Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Inną dużą niespodzianką z obozu Pixara była pierwsza zapowiedź Toy Story 5. Film doczekał się krótkiego teasera, na którym nie zabrakło najważniejszych bohaterów animacji, czyli Chudego, Buzza i Jessie. Pokazano także pierwszą grafikę koncepcyjną, na której głównej postacie, wraz z Rexem, Cienkim, Sztućkiem oraz Świnią patrzą w kierunku dziecka, które woli korzystać z tabletu niż bawić się zabawkami. Prawdopodobnie właśnie tradycyjna zabawa kontra technologia będzie głównym motywem Toy Story 5. Film zadebiutuje w kinach latem 2026 roku.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.

Pixar zaprezentował także swój nowy serial, który trafi od razu na platformę Disney+. Win or Lose opowiada o losach koedukacyjnej drużyny softballowej z gimnazjum o nazwie Pickles, na tydzień przed ich wielkim meczem o mistrzostwo. Każdy 20-minutowy odcinek przedstawia te same wydarzenia z perspektywy jednego członka Pickles, w miarę zbliżania się dnia meczu. Produkcja doczekała się również plakatu oraz potwierdzenia, że serial trafi do widzów 6 grudnia tego roku.

Wczytywanie ramki mediów.

Ostatnim dużym ogłoszeniem Pixara jest zapowiedź zupełnie nowego filmu opartego na oryginalnym pomyśle. Hoopers opowiada szaloną historię młodego mężczyzny, któremu dwie naukowczynie zamieniają mózg z bobrem. Na zaprezentowanym podczas D23 klipie z filmu pojawia się ujęcie, jak główny bohater ucieka z laboratorium w ciele bobra.