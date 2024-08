Pixar pokazał zwiastun nowego serialu animowanego Win or Lose. Wyczekiwana produkcja trafi na Disney+

Win or Lose to oryginalna animacja stworzona przez Pixar Animation Studios, która od grudnia będzie dostępna na platformie Disney+. Serial przedstawia przeplatające się historie ośmiu różnych postaci, z których każda przygotowuje się do wielkiego meczu o mistrzostwo w softballu. Ich zespół nosi nazwę Pickles. W serialu zobaczymy jak to jest być każdą z tych wyjątkowych postaci - niepewnych siebie dzieci i ich rodziców, a nawet poznamy zakochanego sędziego. Wszystko rozgrywa się na tydzień przed wielkim meczem o mistrzostwo. Każdy 20-minutowy odcinek przedstawia te same wydarzenia z perspektywy innego członka Pickles.

Animowany serial Win or Lose od Pixara na pierwszym zwiastunie

W oryginalnej obsadzie głosowej pojawią się: Will Forte, Izaac Wang, Ian Chen, Jo Firestone, Milan i Josh Thomson.