Piła X na pewno nie będzie ostatnia. Producenci bardzo zadowoleni startem nowej odsłony horroru

Od lat panuje przekonanie, potwierdzone dowodami, że długodystansowe serie horrorów z czasem stają się coraz słabsze i widzowie wracają do nich niechętnie. Wygląda jednak na to, że Jigsaw powrócił, aby udowodnić nam wszystkim, że się mylimy. Widowisko miało znakomity weekend otwarcia. W ciągu trzech premierowych dni, Piła X zarobiła niecałe 30 milionów dolarów, co czyni ją najbardziej udanym filmem w serii od ponad dekady. Co ważniejsze, film zebrał entuzjastyczne recenzje od fanów, a niektórzy nazywają go najlepszym epizodem od czasu Piły z 2004 roku.

Biorąc pod uwagę tak duży sukces i oficjalne wskrzeszenie fandomu Johna Kramera, nasuwa się pytanie, czy będzie Piła 11? Przed premierą, twórcy byli bardzo ostrożni i najwyraźniej nie chcieli zapeszyć.

Jesteśmy bardzo przesądni. Nawet nie zaczynamy myśleć o Pile 11 lub następnym filmie, dopóki nie ukaże się najnowszy.