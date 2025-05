Pigface - nowy FPS stworzony przez jednego dewelopera, nadchodzi od DreadXP

Wydawca DreadXP, znany z zamiłowania do horroru i nietypowych produkcji, ogłosił prace nad grą zatytułowaną Pigface. Określany jako „ultrabrutalny i dynamiczny” FPS, powstaje dzięki pracy solo dewelopera o pseudonimie titolovesyou. Premiera zaplanowana jest na komputery osobiste i odbędzie się za pośrednictwem platformy Steam. Choć dokładna data debiutu nie została jeszcze podana, pierwsze szczegóły ujawnione przez wydawcę rysują obraz mrocznej i bezkompromisowej opowieści.

Centralnym punktem fabuły gry Pigface od DreadXP jest motyw szantażu. Gracze wcielą się w postać imieniem Exit. Opisana jako „okrutna kobieta z jeszcze gorszą przeszłością”, zmuszona jest zrobić coś jeszcze gorszego dla szantażystów. Posiadają oni wiedzę o mrocznej przeszłości protagonistki i wykorzystują ją, aby zamienić Exit w swojego prywatnego egzekutora na zlecenie. Podstawowym celem gracza w tej narracji jest po prostu „wykonanie zadania”, niezależnie od stosowanych środków.

Gra Pigface stanowić ma brutalny i pełen przemocy FPS, w którym gracze wykonywać będą kolejne zlecenia. Ich ukończenie pozwoli zdobywać wirtualne pieniądze, które następnie będzie można przeznaczyć na rozbudowę ekwipunku i arsenału. Miejscem, w którym dokonamy zakupów, będzie Czarny Rynek oferujący pancerze, broń i inne wyposażenie. System ten pozwoli na stałe rozwijanie mocy bojowej postaci, przygotowując ją na coraz trudniejsze wyzwania stawiane przez szantażystów.

Jesteś Exit — okrutną kobietą z jeszcze gorszą przeszłością. Teraz czas zrobić coś jeszcze gorszego… dla kogoś, kto jest nawet gorszy od ciebie. Oni wiedzą, co zrobiłaś — i nie mają oporów, by cię szantażować i uczynić ze swojego najemnika. Wykonuj misje, zdobywaj nowy sprzęt na Czarnym Rynku i poszerzaj swój arsenał. Odblokowuj i używaj różnych masek, z których każda daje inne umiejętności, pozwalając dostosować rozgrywkę do własnego stylu. Wbiegniesz z bronią gotową do strzału, czy postawisz na skradanie i spryt? – czytamy w komunikacie prasowym.