Pierwszy odcinek nowego serialu Canal+ dostępny za darmo. To polska odpowiedź na Dark

Wczoraj na Canal+ zadebiutowały pierwsze dwa odcinki serialu Czarne Stokrotki, czyli nowej polskiej produkcji kryminalnej, która nie unika paranormalnych wątków. Jest to unikatowa produkcja na tle innych polskich tytułów, więc stacja zdecydowała się na nietypową promocję swojego potencjalnego hitu. Na oficjalnym kanale Canal+ Polska został udostępniony pierwszy odcinek Czarnych Stokrotek całkowicie za darmo. Epizod obejrzycie poniżej.

Geolożka Lena (Karolina Kominek) w obliczu niecodziennych wydarzeń wraca do rodzinnego Wałbrzycha. Jej nastoletnia córka (Alicja Wieniawa-Narkiewicz), z którą wiele lat temu straciła kontakt, jest podejrzana o uprowadzenie kilkorga dzieci. Policja początkowo bagatelizuje sprawę, ale zdesperowana bohaterka rozpoczyna własne śledztwo. Im więcej dni mija, tym mniejsza szansa, że jej córka i przedszkolaki odnajdą się żywe.

Kolejne tropy prowadzą do opuszczonych kopalnianych szybów, ujawniają podejrzaną działalność lokalnej filantropki (Edyta Olszówka) i nawiązują do tajemniczego stowarzyszenia sięgającego czasów II wojny światowej. W czasie poszukiwań córki, u Leny zaczynają nasilać się tajemnicze oniryczne wizje zaburzające pojęcie czasu, jakie znamy. Czy to one okażą się kluczem do rozwiązania sprawy? – czytamy w oficjalnym opisie fabuły.