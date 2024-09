Pierwsze szczegółowe informacje o nowej grze twórców Shadowrun Returns

Półtora miesiąca temu Herebrand Schemes podzieliło się zwiastunem zapowiadającym nowy survival horror RPG w cyberpunkowym stylu. Studio właśnie uruchomiło kartę Steam produkcji, dzięki czemu poznaliśmy szczegóły dotyczące gry i pierwszy raz zobaczyliśmy fragmenty gameplayu. Niestety dalej nie podano informacji o dacie premiery produkcji.

Graft to ukazany w rzucie izometrycznym survival horror RPG, gdzie eksplorujemy umierający świat zamieszkany przez mroczne postacie oraz potwory, a naszym głównym zadaniem jest odkrycie tajemnicy Arc. Jest to główna lokacja gry, która kiedyś znajdowała się na niebie i była wypełniona zmodyfikowanymi biomechanicznie mieszkańcami mającymi wyższy cel w życiu. Po upadku Arc znajdziemy tam rozpadające się miejsce, gdzie energia oraz światło są ciężkie do znalezienia.

Podczas rozgrywki w Graft zbieramy fragmenty pokonanych przez nas rozmaitych przeciwników, aby następnie przetransformować bohatera w istotę będącą w stanie przeżyć w wymagającym otoczeniu. Każdy fragment zawiera również część charakteru oryginalnego właściciela, co może znacząco wpłynąć na naszą postać. Eksplorując lokacje znajdziemy również innych ocalałych, z którymi możemy nawiązać sojusz. Jest to ryzykowne ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo, lecz może nam pomóc w podróży.

