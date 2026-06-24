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Pierwsze spojrzenie na nowego Conana zaskoczy niejednego fana fantasy

Jakub Piwoński
2026/06/24 16:20
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Kultowy wojownik stworzony przez Roberta E. Howarda doczeka się kolejnej adaptacji. Za projekt odpowiada twórca uznawany za jedną z legend współczesnej animacji.

Po latach względnej ciszy Conan Barbarzyńca ponownie znalazł się w centrum uwagi. Podczas festiwalu Annecy oficjalnie zapowiedziano nową produkcję osadzoną w świecie słynnego Cymeryjczyka, którego wielu widzów do dziś kojarzy przede wszystkim z kreacją Arnolda Schwarzeneggera z filmu z 1982 roku. Tym razem mowa jednak o serialu animowanym.

Conan
Conan

Twórca takich hitów jak Wojny klonów i Samuraj Jack tym razem da nam animowanego Conana

Nowa produkcja Amazona nie będzie filmem aktorskim. Potwierdzono, że powstaje serial animowany, choć wybór twórcy sugeruje znacznie dojrzalsze podejście niż w przypadku typowych kreskówek fantasy. Projekt powstaje dla platformy Prime Video, a za jego realizację odpowiada Genndy Tartakovsky – twórca takich produkcji jak Samuraj Jack, Primal czy kultowe Gwiezdne wojny: Wojny Klonów z lat 2003-2005. To ważne nazwisko. Wielu fanów uważa wręcz, że trudno byłoby znaleźć lepszego twórcę do przeniesienia tej marki na ekran.

Przypomnijmy, że Conan zadebiutował jeszcze w 1932 roku na łamach opowiadań autorstwa Roberta E. Howarda. Przez kolejne dekady bohater doczekał się licznych powieści, komiksów, seriali, filmów i gier, stając się jednym z fundamentów gatunku sword and sorcery. To właśnie przygody muskularnego wojownika z Cymmerii pomogły ukształtować wiele późniejszych dzieł fantasy, od gier fabularnych po współczesne produkcje wideo. Wpływy Conana można odnaleźć zarówno w klasycznych RPG-ach, jak i wielu popularnych seriach fantasy.

Co ciekawe, nie jest to jedyny projekt związany z marką, o którym mówi się w ostatnich miesiącach. Jak informowaliśmy wcześniej, trwają również prace nad nowym filmem osadzonym w uniwersum Conana, w którym Arnold Schwarzenegger ma powrócić do swojej najsłynniejszej roli. Jeżeli te plany dojdą do skutku, fani otrzymają zarówno nową produkcję aktorską, jak i serial przygotowywany przez Tartakovsky'ego. Wszystko wskazuje więc na to, że Conan wraca do popkulturowej pierwszej ligi po latach pozostawania w cieniu takich marek jak Władca Pierścieni, Wiedźmin czy Gra o tron.

GramTV przedstawia:

Na razie nie ujawniono daty premiery animowanego projektu. Ale już teraz rozpala wyobraźnie fanów.

Conan
Conan

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/new-conan-the-barbarian-series-officially-revealed-with-first-look-its-from-a-cartoon-network-legend/

Tagi:

Popkultura
fantasy
animacja
serial animowany
Conan
Cartoon Network
Conan Barbarzyńca
kreskówka
adaptacja książki
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112