Pierwsze recenzje The Casting of Frank Stone. Horror twórców Until Dawn już dostępny na rynku

Krytycy ocenili już produkcję osadzoną w świecie Dead by Daylight.

W ręce graczy trafiła już produkcja osadzona w świecie Dead by Daylight. Za The Casting of Frank Stone odpowiedzialni są twórcy tytułów takich jak Until Dawn czy The Quarry. W związku z wczorajszą premierą, w serwisie Metacritic znajdziemy już pierwsze recenzje krytyków. Średnia ocen wynosi na ten moment 69/100 na podstawie 21 opinii.

Według części recenzentów The Casting of Frank Stone stanowi doskonały dodatek do uniwersum Dead by Daylight. Produkcja ma oferować angażującą narrację, najwyższej klasy aktorstwo głosowe oraz historię głęboko zakorzenioną w świecie Dead by Daylight. Nie brakuje również zwrotów akcji, a także nawiązań, które powinni docenić fani wspomnianego uniwersum. The Casting of Frank Stone nie jest jednak oczywiście pozbawione wad. Część krytyków uważa, że scenariusz jest przeciętny, a gra wydaje się „zbyt prosta”. Niektórzy recenzenci podkreślają także, że występują problemy z tempem, obszary są powtarzalne, a postaci irytujące. Choć tytuł ma być dobrym dodatkiem do uniwersum Dead by Daylight, według krytyków fabuła jest powolna, a dialogi bywają „drewniane”. Recenzje The Casting of Frank Stone GameSpew – 9/10

COGconnected – 8,5/10

TheGamer – 8/10

Wccftech – 8/10

PlayStation LifeStyle – 8/10

God is a Geek – 8/10

CGMagazine – 7,5/10

Gram.pl – 7,5/10

PlayStation Universe – 7/10

Eurogamer – 6/10

Digital Trends – 6/10

Hardcore Gamer – 6/10

Push Square – 5/10

GamingBolt – 5/10

Game Rant – 5/10 Cień Franka Stone'a spowija Cedar Hills, miasto na zawsze odmienione przez jego okrutną przeszłość. Jak wkrótce odkryje grupa młodych przyjaciół, skąpane we krwi dziedzictwo Stone'a przenika to miejsce na wskroś, odciskając swe piętno na rodzinach, pokoleniach, a nawet strukturze rzeczywistości – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec warto przypomnieć, że The Casting of Frank Stone zadebiutowało 3 września 2024 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: The Casting of Frank Stone - recenzja. Supermassive Games nadal w formie!.

