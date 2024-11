Pierwsza łatka do Dragon Age: The Veilguard już dostępna. Poprawki, ulepszenia i strój Mass Effect

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, co zmieni pierwszy patch do Dragon Age: The Veilguard . Tymczasem aktualizacja została już wydana, a BioWare podzieliło się szczegółowym opisem poprawek. Dodatkowo gracze otrzymali strój Mass Effect.

Pierwsza aktualizacja Dragon Age: The Veilguard

Na oficjalnej stronie EA ukazał się już pełen opis zmian i poprawek wprowadzonych do Dragon Age: The Veilguard. Gracze mogą liczyć na nowy kosmetyczny wygląd zbroi nawiązujący do Mass Effect, którego zdobycie wymaga ukończenia zadania „The Singing Blade”. Przedmiot znajdzie się w skrzyni niedaleko Caretaker’s Workshop.

Poza tym deweloperzy wprowadzili szereg poprawek. Naprawiono między innymi problemy związane z opcjami DLSS na kartach Nvidia z serii 40., zaktualizowano XeSS do 1.3.1 czy naprawiono błąd powodujący resetowanie punktów umiejętności towarzysza. Udoskonalono również synchronizację ruchu warg, naprawiono kilka znaczników celów i zaktualizowano zasoby, by poprawić wydajność wizualną na długich dystansach. Pełna lista dostępna jest w tym miejscu.