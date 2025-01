Pierwsza darmowa gra w Epic Games Store na Nowy Rok. I od razu wielki hit!

Nowy rok właśnie się rozpoczął, a Epic Games Store odpaliło prawdziwe fajerwerki swoją pierwszą darmową grą. W sklepie możemy już odebrać kolejny prezent, który okazał się wielkim hitem. Tym razem za darmo przypiszecie do swojego konta grę Kingdom Come: Deliverance, czyli jedną z najlepszych gier 2018 roku. Jest to dobra okazja, aby zapoznać się z tym tytułem od Warhorse Studios przed premierą drugiej części, która zaplanowana jest na luty 2025 roku.

Czechy – położone w sercu Europy, ziemie bogate w kulturę, srebro i wznoszące się wszędzie zamki. Śmierć ukochanego władcy, cesarza Karola IV., pogrążyła królestwo w ciemności: wojna, korupcja i niezgoda rujnują klejnot cesarstwa. Najstarszy syn Karola, Wacław, dziedziczy koronę. W przeciwieństwie do swego ojca, to naiwny, rozwiązły i mało ambitny monarcha. Jego przyrodni brat, król Węgier, Zygmunt, wyczuwa te słabości. Pozorując dobrą wolę, Zygmunt udaje się do Czech i uprowadza Wacława. Gdy tron zostaje pusty, Zygmunt plądruje czeskie ziemie i przywłaszcza sobie majątki. W samym środku tego chaosu znajdujesz się Ty - Henryk, syn kowala. Twoje spokojne życie rozpada się na kawałki, gdy najazd wojsk, najętych przez samego króla Zygmunta, pali doszczętnie Twoją wioskę. Szczęście w nieszczęściu, jesteś jednym z niewielu ocalałych z tej masakry. Bez domu, rodziny czy przyszłości, kończysz na służbie u pana Radzika Kobyły, który przeciwstawia się wtargnięciu wojsk Zygmunta do Czech. Los wciąga Cię w ten krwawy spór i wpuszcza w środek zaciekłej wojny, w której pomagasz walczyć o przyszłe losy Korony Czeskiej.

Wielki hit do odebrania za darmo w Epic Games Store

Jeżeli jesteście chętni na odebranie darmowego Kingdom Come: Deliverance, to udajcie się pod ten adres. Gra dostępna będzie w ramach prezentu tylko do jutra, czyli 2 stycznia do godziny 17:00.