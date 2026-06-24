Piekielny Edward Kenway? Fani Black Flag nie zostawiają suchej nitki na przecieku

Już za 2 tygodnie Assassin’s Creed Black Flag Resynced. I nie da się ukryć, że będzie to gra bardzo ważna.

Z jednej strony to remake jednej z najlepiej ocenianych odsłon serii o asasynach. Z drugiej to dla Ubisoftu szansa na poprawę marnej ostatnimi czasy prasy.

Piekielny skin do Black Flag Resynced piekielnie rozwścieczył graczy

Teraz jednak do sieci przeciekła skórka, która rzekomo ma znaleźć się w Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Powiedzieć, że fani są rozczarowani, to niedopowiedzenie. Na rzeczonym przecieku widzimy bowiem piekielną postać Edwarda Kenywaya. Żelazna zbroja i takiż hełm, zwieńczony płonącymi rogami. Na plecach paląca się peleryna, a w dłoniach skąpane w ogniu pistolet i szabla. W tle zaś płonące statki, skąpane w pomarańczowej piekielnej poświacie. To zdecydowanie coś, na co fani oryginalnego Assassin’s Creed 4: Black Flag… nie liczyli. Nie takie bowiem miały być założenia, jeżeli chodzi o remake tej produkcji.