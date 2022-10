Będzie drożej. Microsoft wspomina o podwyżkach cen konsol Xbox i Xbox Game Pass

Pod koniec sierpnia Sony poinformowało o podwyżce cen PlayStation 5 na wybranych rynkach – w tym w Europie – ze względu na „wysoką globalną inflację” oraz „niekorzystne trendy walutowe”. Na decyzję japońskiej firmy szybko zareagował Microsoft, który zapowiedział, że w najbliższej przyszłości nie zamierza iść w ślady konkurencji. Jak można się było jednak spodziewać, gigant z Redmond nie będzie w stanie przez dłuższy utrzymać obecnego stanu rzeczy i w końcu także będzie musiał podjąć decyzję o podwyżkach cen poszczególnych sprzętów oraz usług.

Microsoft utrzymał obecne ceny, ale nie będzie to „trwać wiecznie”

Taki scenariusz przedstawił Phil Spencer, szef marki Xbox, który w rozmowie z dziennikiem Wall Street Journal podkreślił, że Microsoft utrzymał ceny konsol, gier oraz abonamentów, ale wydaje mu się, że nie będzie mogło to „trwać wiecznie”. Spencer dał tym samym jasno do zrozumienia, że gracze powinni przygotować się na podwyżki cen nie tylko samych konsol, ale także poszczególnych usług.



Spencer przyznał, że amerykańska firma „w końcu” będzie musiała podnieść ceny „niektórych rzeczy”. Szef marki Xbox podkreślił jednak, że dla amerykańskiej firmy istotne było utrzymanie obecnych cen w okresie świątecznym. Warto wspomnieć, że jeszcze we wrześniu przedstawiciel Microsoftu podkreślał, że „konsumenci są w trudniejszej niż kiedykolwiek sytuacji”, a decyzja o podwyżce cen jest „właściwym krokiem” dla giganta z Redmond.

