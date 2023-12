Peter Molyneux chciał powrotu do klimatu z pierwszej odsłony Fable, ale grę anulowano

Krzysztof Żołyński 0 0

Peter Molyneux ujawnił, że planował powrót do korzeni i magicznej krainy znanej z pierwszej odsłony Fable, ale Microsoft anulował projekt.

Wygląda na to, że gdyby pozwolono Lionhead stworzyć kolejną dużą odsłonę serii Fable, to po trzeciej części mielibyśmy powrót do magicznej krainy znanej graczom z pierwszej części. Niestety Fable Legends zostało anulowane i nigdy nie poznaliśmy wizji Petera Molyneuxa. Dopiero po latach, legendarny twórca krainy Albionu, podzielił się swoimi przemyśleniami na ten temat.

Już w trakcie prac nad Fable 3, szef Lionhead wybiegał myślami w przyszłość i zastanawiał się jak powinna wyglądać kolejna odsłona. Najbardziej pociągał go pomysł prequelu skupiającego się wokół Gildii Bohaterów, nawiązującego do magii pierwszej części. Rzeczywiście seria parła wtedy w kierunku współczesności i trójka była już mocno zakorzeniona w czasach Rewolucji Przemysłowej, a więc czasach bardzo bliskich naszym. Molyneux myślał wtedy nad czymś, co roboczo nazywał Fable Origins i miał to być reboot serii związany z powrotem do dziejów z początków gry i eksploracją momentu powstawania Gildii Bohaterów. Wielkim problemem było to, że pomiędzy Fable 1 a Fable 3 zaliczyliśmy jakieś 500 lat dziejów Albionu. I pomyślałem: O mój Boże, co zrobimy w Fable 4? Czy jego akcja będzie rozgrywać się w kosmosie?

GramTV przedstawia: